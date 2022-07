Reggina, ecco la conferma: il tris della Fiorentina in amaranto

22 Luglio 2022 17:32

Agostinelli, Dutu, Pierozzi sono tre calciatori della Reggina: arrivano in prestito fino al giugno 2023

“La Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Vittorio Agostinelli (centrocampista classe 2002), Eduard Dutu (difensore classe 2001) e Niccolò Pierozzi (centrocampista classe 2001) , provenienti dall’ACF Fiorentina. A Eduard, Niccolò e Vittorio un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”. E’ questa la nota della Reggina per comunicare l’ufficialità dei tre calciatori arrivati in prestito dalla Fiorentina.

Come specificato nel precedente articolo, la società amaranto aspettava di depositare il contratto di Vittorio Agostinelli in modo da presentare in modo congiunto i tre giovani calciatori provenienti dalla Primavera gigliata.