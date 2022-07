Aggredito ex sindaco di Roccabernarda, è ricoverato in gravi condizioni

10 Luglio 2022 11:27

Roccabernarda: l’ex sindaco è stato aggretido nella notte mentre stava rientrando a casa

L’ex sindaco di Roccabernarda, comune di poco piu’ di 3 mila abitanti in provincia di Crotone, Francesco Coco, 73 anni, e’ stato ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, nell’ospedale di Catanzaro a seguito di una violenta aggressione subita nella notte mentre stava rientrando a casa. Da una prima ricostruzione due persone, con volto coperto, avrebbero atteso Coco davanti casa e mentre stava entrando nel giardino colpendolo alle spalle con un bastone e causandogli ferite gravi tanto che i sanitari intervenuti hanno deciso di trasferirlo nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale del capoluogo calabrese dove e’ attualmente ricoverato in osservazione.

Coco, che nel 2006 e’ stato anche insignito del titolo di cavaliere della Repubblica italiana, e’ un ex maresciallo dei carabinieri noto per le sue posizioni contro la criminalita’ organizzata. A Roccabernarda e’ stato sindaco, a capo di una lista di centrodestra, dal 2002 al 2007; eletto successivamente consigliere nel 2017 ha rivestito anche il ruolo di consigliere provinciale dal 2020 al 2021.

Negli anni scorsi e’ gia’ oggetto di gravi intimidazioni: nel 2019, quando era consigliere comunale, gli e’ stata incendiata l’auto. Sull’ultimo grave episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro Il sindaco di Roccabernarda, Luigi Foresta, insieme a tutta l’Amministrazione, esprime in un messaggio vicinanza e solidarieta’ a Coco: “siamo vicini con la mente e con il cuore – afferma – al nostro concittadino. Atti del genere sono vergognosi, inauditi e incidono negativamente sulla tranquillita’ di una intera popolazione. Siamo certi che le autorita’ competenti troveranno i colpevoli di questo vigliacco gesto cosi’ da permettere giustizia nei confronti del Maresciallo e di tutta la sua famiglia”.