Aeroporto Reggio Calabria, Azzarà critica Occhiuto: “stesse promesse da una vita”

6 Luglio 2022

“C’è bisogno di tempo per ottenere dei cambiamenti”, affermava Occhiuto sullo scalo reggino, ma quelle parole a distanza di tempo non piacciono al sindacalista Uil

Il segretario della Uil a Reggio Calabria, Nuccio Azzarà, critica aspramente il presidente della Regione Roberto Occhiuto per quanto fatto ad oggi sull’aeroporto dello Stretto. Il sindacalista lamenta del poco impegno nei confronti dello scalo Tito Minniti, e ricorda: “a proposito dell’aeroporto di Reggio: “…le cose non si ottengono in un giorno, non si ottengono in una settimana, si ottengono con il lavoro e nel tempo…”, citazione di Roberto Occhiuto”, scrive Azzarà riprendendo alcune dichiarazioni del governatore in merito all’importante infrastruttura.

“L’unico problema – conclude Azzarà – è che queste stesse cose i Reggini le sentono dire non da un giorno, non da una settimana, ma, inutilmente, da una vita”. Parole sull’aeroporto dello Stretto recentemente sono state spese anche dall’assessore Fausto Orsomarso: “dobbiamo cercare di superare i limiti per gli scali di Reggio e Crotone. Dobbiamo difenderli, ma c’è bisogno di tempo”. Intanto la nuova gestione Sacal è subentrata da tempo, si attendono le prime novità.