Acr Messina: riparte il settore giovanile, stage a Santa Lucia

24 Luglio 2022 18:08

Acr Messina: riparte il settore giovanile, martedì e giovedì pomeriggio stage a Santa Lucia sotto la supervisione di Carmine Coppola e Alessandro Parisi

Sta per partire la stagione del settore giovanile dell’Acr Messina che avrà la supervisione di due grandi ex giallorossi da sempre abituati a lavorare con i giovani, Carmine Coppola e Alessandro Parisi. Sono stati programmati due giornate di stage che si terranno martedì 26 luglio e giovedì 28 luglio presso il campo sportivo Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela. Dalle 16:30 alle 18:00 potranno presentarsi tutti i ragazzi nati negli anni 2004 e 2005, mentre dalle 18:00 alle 19:30 tutti i nati negli anni 2006-2007-2008-2009. I candidati devono presentarsi anticipatamente allo stadio muniti di documento di riconoscimento e certificato medico in corso di validità che attesti l’idoneità dell’attività agonistica.

Agli allenamenti saranno presenti i componenti degli staff tecnici dell’intero settore giovanile con la supervisione di Carmine Coppola e Alessandro Parisi. Per qualsiasi necessità o informazione è possibile contattare il numero telefonico: 3476564641.