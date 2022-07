Acr Messina, comincia il ritiro di Cascia: la lista dei convocati di Auteri

18 Luglio 2022 16:18

Il nuovo mister dell’Acr Messina ha diramato la lista dei calciatori che saranno impegnati sino a fine mese in Umbria per il ritiro estivo

Si torna in campo e si ricomincia a sudare per la maglia. La società ACR Messina comunica che, questa mattina, ha avuto inizio il ritiro precampionato presso la località di Cascia, in Umbria. I calciatori convocati si sono ritrovati al “Grand Hotel Elite” che ospiterà i biancoscudati sino a fine mese. Il centro umbro sarà la location degli allenamenti agli ordini di mister Gaetano Auteri e del suo staff composto dal vice Daniele Cinelli e dal preparatore dei portieri Marco Onorati.

In totale sono ventuno i calciatori convocati: ai sedici elementi già contrattualizzati, si aggiungono due prodotti del settore giovanile giallorosso e tre aggregati. Di seguito l’elenco completo:

Contrattualizzati

Lewandowski Michal – Portiere (2/8/1996) Fusco Antonino – Portiere (7/10/2000) Carillo Luigi – Difensore (8/8/1996) Celic Maks – Difensore (8/3/1996) Fazzi Nicolò – Difensore (2/3/1995) Morelli Gabriele – Difensore (12/12/1996) Angileri Antony – Difensore (27/3/2001) Rondinella Genny – Difensore (22/5/2001) Goncalves Tiago –Centrocampista(18/8/2000) Matese Mattia – Centrocampista (26/12/2001) Konate Amara – Centrocampista (1/2/1999) Fofana Lamine – Centrocampista (10/11/1998) Simonetti Lorenzo – Centrocampista (28/8/1996) Balde Ibourahima – Attaccante (23/3/1999) Catania Lorenzo – Attaccante (18/7/1999) Di Stefano Gianmarco – Attaccante (1/12/2000)

Settore Giovanile