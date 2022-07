L’Acr Messina presenta Auteri e Pitino: domani la conferenza stampa di allenatore e ds

14 Luglio 2022 18:22

Presentazione ufficiale di Gaetano Auteri e Marcello Pitino in casa Acr Messina: sarà domani mattina alle 10.30

“La società ACR Messina è lieta di annunciare che nella giornata di domani, 15 luglio, si svolgerà la presentazione ufficiale del confermato direttore sportivo Marcello Pitino e del nuovo allenatore Gaetano Auteri. La conferenza stampa avrà luogo alle 10:30 presso i locali della “Feltrinelli Point” in via Ghibellina n. 32. L’incontro è indirizzato, esclusivamente, agli organi di stampa”. Con questa breve nota l’Acr Messina comunica la conferenza di presentazione di Pitino e Auteri per domani mattina alle ore 10.30.