Acr Messina: a breve la nascita del nuovo sito ufficiale

19 Luglio 2022 17:28

L’Acr Messina ha ottenuto una partnership con una importante società di comunicazione e sviluppo digitale per la realizzazione del nuovo sito internet

Per l’Acr Messina sta arrivando la nuova casa digitale, lo spazio di riferimento dei tifosi giallorossi di tutto il mondo. La società è lieta di annunciare la partnership con Uido, azienda di comunicazione e sviluppo digitale con più sedi nel territorio nazionale, che porterà alla realizzazione del nuovo sito internet dell’Acr Messina. L’idea nasce dal cofounder di Uido, Roberto Ruggeri, conosciuto a livello nazionale per essere una delle persone più influenti a livello digital, che raccogliendo l’appello alla messinesità e al senso di appartenenza lanciato nelle scorse settimane, ha voluto dare, con gli altri soci di Uido – un contributo tangibile ed utile per il rilancio dell’immagine del Messina calcio. “Con il direttore generale Raffaele Manfredi – afferma Ruggeri – sono stati sufficienti pochi minuti per trovare un feeling immediato e trovare ulteriori spunti di approfondimento per eventuali sviluppi futuri. Da messinese, per la filosofia del giveback che mi ha sempre contraddistinto, sono orgoglioso di poter fare qualcosa per la mia città e per la squadra per cui faccio il tifo da bambino”.

“È questo il tipo di approccio che ci piace, riscoprire il senso di attaccamento – aggiunge Manfredi – Uido è una società che lavora con aziende e brand di livello nazionale e il contributo che potrà dare al Messina sarà solo per fare crescere il progetto che abbiamo in mente”. Il sito ufficiale, che sarà raggiungibile al link www.acrmessina1900.it, sarà on line nelle prossime settimane ed affiancherà i canali social (Facebook, Twitter e Instagram) già esistenti della società.