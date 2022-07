Acr Messina, Auteri: “voglio lasciare il segno nella mia Sicilia, spero di trovare un nuovo Riganò”

15 Luglio 2022 13:25

L’Acr Messina questa mattina ha presentato in conferenza stampa il mister Gaetano Auteri e confermato il ds Marcello Pitino

Giornata di presentazioni in casa Acr Messina. Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di mister Gaetano Auteri e del ds Marcello Pitino. La nuova stagione è pronta a cominciare, tra conferme importanti ed tante novità, come affermato dal presidente Pietro Sciotto questa mattina presso i locali de La Feltrinelli Point Messina: “parlare del tecnico Auteri non serve, parlano i fatti, e sono tutti positivi. Sono onorato di presentare il migliore della Serie C. Sono contento di averlo portato a Messina, un tecnico ambito da tutte le squadre. Il ds Pitino è confermato perché ha fatto bene da quando è arrivato a gennaio, sarà una coppia vincente, con l’aiuto del Signore e con un pizzico di fortuna si può meglio di quanto fatto sin oggi”.

“L’obiettivo comune è migliorare il calcio in questa città piena di passione e con una tifoseria importante – ha esordito Auteri – . Avremo bisogno dell’aiuto di tutti, non ho la bacchetta magica, ma proveremo a fare meglio di quello che è stato il recente passato. A convincermi è stato il progetto, poi io sono siciliano e vorrei fare qualcosa di buono per la mia terra. La piazza ha grandi potenzialità e dà grandi stimoli. Da lunedì cominceremo a lavorare, è questa la cosa che conta di più, vedremo anche come usciremo dal mercato”.

Il 18 luglio, quindi, a Cascia scatta il ritiro precampionato, utile per valutare i quindici elementi già in rosa e quattro under già selezionati dopo lo stage giovanile svolto a Santa Lucia del Mela. Insomma, c’è grande voglia di tornare in campo e tornare a trasmettere la passione al popolo biancoscudato. “Le proprietà hanno passione e fanno investimenti ma spesso si sono stancate. Questa è una categoria a perdere. Anche io ho fatto un sacrificio economico e ho sposato questo progetto. Riganò? Spero di trovare uno come lui. Lo presi a 25 anni che giocava in Eccellenza, è stata capocannoniere in tanti campionati. E’ questo l’obiettivo, far ritornare l’entusiasmo”, conferma Auteri.

“Sono contento di dare continuità al mio lavoro, a differenza di quanto avvenne cinque anni fa, quando dopo la salvezza vi fu un triste epilogo. Lavoriamo da giorni per dare una struttura importante al club e mettere le basi per un progetto che possa regalare soddisfazioni. Dopo una valutazione accurata abbiamo scelto questa guida tecnica, anche perché il presidente è ambizioso. on ci piace illudere nessuno. Con la massima disponibilità, competenza, attaccamento ai colori e senso di appartenenza trasmetteremo motivazioni a chi lavorerà con noi”, ha affermato il direttore sportivo Marcello Pitino. Il dirigente torna a fare coppia con Auteri dopo le esperienze passate nei club Sicula Leonzio, Atletico Catania, Catanzaro e Nocerina.