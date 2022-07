“Son messinese”, parte la campagna abbonamenti 2022-2023 dell’Acr Messina: prezzi e info

9 Luglio 2022 12:40

L’Acr Messina lancia ufficialmente la campagna abbonamenti 2022-2023 “Son Messinese”: agevolazioni per famiglie e sconti per chi sottoscrive la tessera entro il 3 agosto

Settimane difficili, iscrizioni in extremis, ma poi la nuova ripartenza: raccolta fondi, testimonial d’eccezione, DS e allenatore esperto. Ora l’Acr Messina lancia ufficialmente anche la campagna abbonamenti 2022-2023. Si chiama “Son messinese”. “E’ – si legge nella nota ufficiale – il senso di appartenenza, l’inizio di un coro dei tifosi, l’essere parte di una grande storia e di un capitolo nuovo tutto da scrivere. È questo il claim che l’Acr Messina ha voluto utilizzare per il lancio della campagna abbonamenti 2022/23. “Son messinese” nasce dalla passione e dal senso di attaccamento ai colori giallorossi e alla maglia biancoscudata che negli ultimi mesi tanti tifosi hanno fatto sentire alla società. Dai 4500 sugli spalti del Franco Scoglio in occasione della partita salvezza contro il Taranto alle migliaia di messaggi di messinesi e tifosi sparsi per il mondo che arrivano quotidianamente sulle pagine social dell’Acr”.

“Puntiamo a recuperare quel senso di appartenenza e di orgoglio che negli anni si sono persi – sostiene il direttore generale Raffaele Manfredi – puntando a ripopolare lo stadio di famiglie, delle nuove generazioni che non hanno potuto conoscere le emozioni di una partita vista dal vivo. Le tariffe sono in linea con le altre società di serie C e le agevolazioni sono state pensate proprio per questo, con particolare attenzione per i nuclei familiari che hanno figli minorenni e che così possono vivere una domenica insieme con i colori giallorossi. Ci aspettiamo una risposta importante dalla città perché lo stadio deve tornare ad essere un punto di incontro, un piacere, un luogo dove emozionarsi”.

Campagna abbonamenti Acr Messina: info e agevolazioni

La campagna abbonamenti partirà mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 18 e la vendita avverrà in 2 fasi: la prima entro il 3 agosto e la seconda entro il 25 agosto. Testimonial d’eccezione dell’avvio della campagna abbonamenti è l’attore messinese Nino Frassica. SON MESSINESE, però, diventerà la card rilasciata gratuitamente a chi si abbonerà e sarà l’elemento identificativo di essere messinesi con la possibilità, in futuro, di usufruire di promozioni e sconti. È possibile abbonarsi on line al link postoriservato.it e presso tutte le sedi dei club organizzati e tutti i rivenditori autorizzati “Posto Riservato” (il rivenditore più vicino al link https://www.postoriservato.it/punti-vendita.html). Sono previsti abbonamenti ridotti che riguarderanno gli over 65 (nati prima del 31/12/1957), gli under 18 (nati a partire dal 01/01/2004), gli under 12 (nati a partire dal 01/01/2010) e le donne. I bambini nati a partire dal 01/01/2017 avranno libero accesso allo stadio. Agevolazione speciale è stata pensata per le famiglie, seguendo quella linea di azione e di coinvolgimento del finale dello scorso campionato. I nuclei familiari composti da almeno 3 persone avranno diritto al prezzo “ridotto famiglia”. I ridotti famiglia potranno essere richiesti esclusivamente presso “Il Botteghino” di viale della libertà, 391 a Messina con annesso stato di famiglia.

Campagna abbonamenti Acr Messina, tutti i prezzi settore per settore