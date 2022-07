Acr Messina: accordo raggiunto con il difensore Giuseppe Filì, arriva dall’Empoli

23 Luglio 2022 11:38

L’ACR Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Filì

La società ACR Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Filì. Il difensore, nato a Licata il 4 novembre 2002, vestirà la maglia biancoscudata con la formula del prestito secco annuale dall’Empoli. Ritorno in Sicilia per il possente centrale di 191 centimetri che andrà a rafforzare la retroguardia di mister Auteri. Cresciuto nelle giovanili del Trapani, è stato acquistato dal Milan prima del passaggio in Toscana.

Nella scorsa stagione ha collezionato dieci presenze complessive: otto nel campionato Primavera e due nella Coppa di categoria trovando anche la via della reta nel match contro il Pescara.