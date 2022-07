Acr Messina: acquistato dall’Atalanta il difensore Gabriele Berto

22 Luglio 2022 18:24

L’ACR Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Berto

La società ACR Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Berto. Il difensore, nato a Padova il 20 marzo 2003, approda in riva allo Stretto con la formula del prestito secco annuale dall’Atalanta. Cresciuto tra le fila della squadra della sua città, il possente difensore centrale di 186 centimetri viene acquistato dalla società bergamasca con cui compie tutto il percorso nel settore giovanile. Nella scorsa stagione diventa un punto fermo della formazione Primavera collezionando 24 presenze in campionato, 3 in coppa e 1 nella fase finale. Particolarmente importante anche l’esperienza in UEFA Youth League: Berto, nella fase a gironi, disputa cinque gare da titolare contro avversari del calibro di Manchester United, Villarreal e Young Boys. Il 19enne può vantare anche diverse presenze con le selezioni giovanili della Nazionale italiana.