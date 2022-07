A18 Messina-Catania, altra giornata infernale: camion in panne a Ponte Schiavo

1 Luglio 2022 12:13

Nel giro di pochi minuti ha iniziato a formarsi una fila chilometrica di vetture su entrambe le corsie di circolazione

Ancora gravi disagi sulla A18 Messina-Catania, dopo le gravi difficoltà che si sono già verificate negli ultimi giorni. Questa mattina, nel tratto a doppio senso all’altezza di Ponte Schiavo, un camion si è fermato per un guasto, andando ad occupare la carreggiata in direzione del capoluogo etneo. Nel giro di pochi minuti ha iniziato a formarsi una chilometrica fila di auto, a partire già dallo svincolo di Messina Sud. Sul posto è intervenuto il personale di servizio del Cas che ha provveduto ad aiutare il camionista e liberare la strada per far riprendere gradualmente la circolazione.

“Ogni giorno ci mettiamo in autostrada per cercare di andare a lavorare ed incrociamo le dita che non accada nulla!”, scrive sui social Salvo Puccio, Dirigente presso la Città Metropolitana di Messina. “Scusate lo sfogo – prosegue – ma non può succedere ogni giorno e, soprattutto, non può non esserci una squadra sul posto sempre presente a presidiare una condizione di pericolo costante, come questi lunghi tratti a doppio senso di circolazione. Le squadre di soccorso dovrebbero rimanere sempre in sui luoghi a regolare il traffico in caso di incidenti ed evitare altro parve la gente scende in strada. Capisco chi deve fare i lavori e chi li deve dirigere ma questo è in cantiere in linea e va presidiato. Il pedaggio lo paghiamo sempre e comunque… e non è tra i meno cari. Ripeto – conclude Puccio – , capisco le cose necessarie da fare ma c’è modo e modo e non si può ogni giorno lasciare mezza giornata di lavoro sull’autostrada!”.