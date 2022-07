A Reggio Calabria la più grande esposizione motoristica della Città dello Stretto

27 Luglio 2022 16:06

Reggio Calabria accoglierà la più grande esposizione motoristica mai avvenuta nella Città dello Stretto

Si terrà sabato 30 luglio 2020 una mostra statica assolutamente da non perdere. Un tour che andrà a permeare tutta la giornata degli appassionati del settore e non solo, dalle ore 10.30 alle ore 23.30 e che coinvolgerà numeri da capogiro. Reggio Calabria accoglierà, infatti, la più grande esposizione motoristica mai avvenuta nella Città dello Stretto. L’evento, organizzato dall’Aremes, Associazione Reggina dei mezzi storici dedicata alla memoria di Lillo Cavallo, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, dalla Città Metropolitana e dalla Confcommercio reggina avrà luogo in collaborazione con la Scuderia Ferrari Club e con tutti i club dell’area reggina uniti, oggi come non mai per l’ottima riuscita dell’evento.

“La passione è con noi”, è questo lo slogan degli appassionati che manderanno in scena un’inedita mostra “statica” in giro per tutta la città per ammirare il Museo Archeologico Nazionale, Palazzo San Giorgio in occasione dei suoi cento anni, il Castello Aragonese e non solo. Saranno presenti auto d’epoca, vespe, motociclette pronte a farvi emozionare, con una dedica speciale ai due guerrieri che, esattamente cinquant’anni fa vennero ritrovati alle nostre latitudini: si andrà a celebrare il glamour dei Bronzi di Riace tra motori, arte e cultura. A Piazza Duomo, inoltre, a partire dalle ore 20 saranno esposte tantissime auto da corsa e si terrà un momento di raccoglimento in Cattedrale ricordando gli sportivi che sono venuti a mancare negli ultimi tempi.