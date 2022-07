26 Luglio 2022 22:10

Farà tappa anche in Calabria, a Diamante, il tour di Rumore Bim Festival 2022 un innovativo contest dedicato alla valorizzazione e alla promozione dei nuovi protagonisti dello scenario artistico italiano

Farà tappa anche in Calabria, a Diamante, il tour di Rumore Bim Festival 2022 un innovativo contest dedicato alla valorizzazione e alla promozione dei nuovi protagonisti dello scenario artistico italiano. Nato a Bellaria Igea Marina, in Emilia-Romagna, il Festival è dedicato all’indimenticabile Raffaella Carrà che, nella sua carriera è riuscita a portare alla ribalta quel “Rumore” sano e vitale che da sempre è associato alla buona musica. La tappa diamantese si svolgerà il 27 luglio dalle 19.00 presso la sede dell’Accademia Nazionale del Peperoncino che è anche la sede dell’Associazione Arteinsieme, dedicata allo sviluppo del talento delle voci bianche sotto la guida artistica della Maestra Claudia Perrone.

Il contest è aperto agli artisti, a partire dai 5 anni di età, che si distinguono in quelle discipline dello spettacolo come musica, danza, arti varie. Prevede una serie di selezioni sul territorio nazionale puntualmente accompagnate da programmi e momenti di formazione, laboratorio e sperimentazione che costituiscono il vero grande valore aggiunto di questa manifestazione. Le lezioni sono curate da docenti e coach scelti fra i migliori professionisti del mondo artistico e non solo, tra cui cantanti, musicisti, attori, arrangiatori, discografici, produttori, ballerini e coreografi, direttori d’orchestra, registi, autori, giornalisti e serviranno ai concorrenti per approfondire e migliorare la propria consapevolezza, sensibilità, capacità tecnica, espressiva, conoscenza culturale e a imparare e perfezionare le dinamiche di approccio alle nuove opportunità professionali dello show business, oggi in continua evoluzione.

La Finalissima del Contest avrà luogo il 30 Ottobre 2022 presso il Palacongressi di Bellaria-Igea Marina, al termine di alcuni giorni di casting. Per quanto riguarda i premi c’è in palio, per i giovanissimi cantanti, la possibilità di accedere direttamente e di diritto alla selezione Finale dello Zecchino D’Oro cui hanno, solitamente, accesso solo trenta bambini provenienti da tutta Italia mentre per gli artisti adulti sono previste, tra l’altro, produzioni discografiche, attività promozionali in ambito nazionale, una Borsa di Studio, Master Class, ed altri premi di categoria. “RUMORE BIM Festival” è organizzato da Anteros Produzioni in collaborazione con la Fondazione Verdeblu, patrocinata dal Comune di Bellaria Igea Marina e con la direzione artistica di Roberto Vecchi.