Bagnara: martedì 9 agosto Sagra del Pane di Grano a Pellegrina | INFO

23 Luglio 2022 10:01

Uno degli eventi estivi più attesi in provincia di Reggio Calabria

Spazio alle tradizioni in provincia di Reggio Calabria. Il 9 Agosto 2022 si svolgerà la Sagra del Pane di Grano a Pellegrina, frazione del Comune di Bagnara Calabra. L’evento avrà luogo in Piazza Maria SS. Annunziata e a disposizione dei visitatori ci sarà un ampio parcheggio custodito. La Sagra del Pane di Grano è organizzata dall’Associazione Pellegrinese Cultura Sport e Ambiente, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La Sagra del Pane di Grano “è uno degli appuntamenti estivi più attesi, da non perdere assolutamente – si legge nella nota degli organizzatori – . In particolare in questa edizione ci saranno grandi novità nella composizione del piatto offerto ai degustatori, i quali, potranno deliziarsi oltre che con la tradizionale “Pitta conzata” e con il pane di grano preparato in maniera varia ed assortita, anche con fagiolini alla calabrese con pane arrostito e l’assaggio e la degustazione di prodotti tipici km0″. Si ricorda, infine, “che i prodotti gastronomici sono presentati su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano, provenienti dalle fabbriche artigiane locali, che poi i numerosi visitatori porteranno con loro in ricordo della piacevole serata”.