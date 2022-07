Sicilia, automobilismo: tutto pronto per il 6° Slalom Altofonte-Rebuttone

5 Luglio 2022 16:11

La competizione, prova del Trofeo d’Italia Sud Slalom Aci/Sport e valida per il campionato siciliano, si svolgerà il prossimo 30 e 31 luglio. Iscrizioni aperte fino al 24 luglio

È davvero tutto pronto per il 6° Slalom Altofonte-Rebuttone. La gara tra i birilli, organizzata dalla A.S.D. Scuderia Automobilistica Armanno Corse, si terrà nei giorni 30 e 31 luglio. Per la prima volta – grazie al lavoro dei ragazzi della scuderia palermitana, coadiuvati dal Team Altofonte Corse – la manifestazione sarà valida anche per il Trofeo Sud Italia. Un riconoscimento che spinge la macchina organizzativa, che vede impegnati anche appassionati di Partinico e Giardinello, a fare ancora meglio rispetto alle passate edizioni. Superarsi è l’obiettivo, per continuare il percorso di crescita. Il 6° Slalom Altofonte-Rebuttone – patrocinato da La Regione Siciliana Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – porta punti anche per il Campionato Siciliano Slalom. Un campionato che vede in testa alla classifica Girolamo Ingardia. Proprio il pilota della Trapani Corse è stato l’ultimo vincitore della gara tra i birilli, la passata stagione.

La macchina organizzativa, ormai in azione da diversi mesi, è a lavoro senza sosta per poter regalare uno spettacolo indimenticabile su un percorso, che non prevede cambiamenti rispetto all’ultima edizione. Saranno dunque 17 le postazioni di birilli e il circuito, che collega Altofonte a Piana degli Albanesi, si diramerà per 3,8 km, nell’ormai consueto teatro della SP5-SP Bis. I piloti potranno usufruire di un giro di ricognizione prima delle tre manches cronometrate. A dare il via alla gara saranno i sindaci di Altofonte, Angelo De Luca, di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, e di Giardinello, Antonino De Luca, sempre molto vicini alle attività sportive che si svolgono nei loro territori. È così arrivato il via libera da parte di Città Metropolitana e dei due comuni, Piana degli Albanesi e Altofonte, che hanno dato il nullaosta per la strada.

L’evento ha il supporto di diversi sponsor e anche quest’anno vede in prima linea la BCC Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo, partner storico e consolidato. La manifestazione sarà l’occasione giusta, non solo per ammirare i tanti bolidi che si daranno battaglia, ma anche per degustare le ormai famose prelibatezze culinarie delle due cittadine: dall’olio di Altofonte al celeberrimo cannolo di Piana degli Albanesi. Allo slalom sarà presente lo staff Aci Sport, con l’esperto Direttore di Gara Manlio Mancuso e l’Osservatore Aci Sport, Massimo Cambria. L’A.S.D. Scuderia Automobilistica Armanno Corse, del suo presidente Gaetano Armanno e di tutti i suoi associati, ha confermato – per il 6° Slalom Altofonte-Rebuttone – il Trofeo Il Levriero, che verrà offerto dall’omonima ditta di autodemolizione di Giuseppe Di Fede, e sarà consegnato a chi primeggerà tra i piloti con residenza in provincia di Palermo.

La novità è rappresentata dalla Coppa Ninni Mulè. Un trofeo davvero speciale dedicato all’apprezzato e stimato Ufficiale di Gara palermitano, prematuramente scomparso in seguito ad un improvviso malore lo scorso maggio. Mulè, che avrebbe compiuto 59 anni il 2 luglio, ha fondato l’Associazione Ufficiali di Gara “Ciccio La Delfa” di cui è stato Presidente. La coppa verrà consegnata, dai familiari, al commissario di percorso più giovane che presterà servizio durante la corsa. Le iscrizioni al 6° Slalom Altofonte-Rebuttone sono possibili fino alla mezzanotte del 24 luglio.