Tutto pronto per la 58ª Traversata dello Stretto: data e ora dell’evento

Qualche settimana ancora al tradizionale evento che unisce Sicilia e Calabria: la 58ª Traversata dello Stretto. Martedì 26 la conferenza di presentazione e domenica 31 l’evento

Traversata dello Stretto comunica che martedì 26 luglio 2022 alle 10:30 alla Piscina il Corallo di Villa San Giovanni si terrà la conferenza stampa di presentazione della grande classica internazionale del nuoto fondo, arrivata quest’anno all’edizione numero 58. Diverse le novità annuali, che verranno ampiamente discusse durante la conferenza da ospiti e organizzatori presenti, tra cui la Lega Navale sezione Villa San Giovanni.

La marcia d’avvicinamento alla Traversata sarà, infatti, scandita da una serie di iniziative, quali una raccolta fondi in collaborazione tra gli organizzatori della Traversata e l’Avis in favore del reparto di terapia intensiva post operatoria del Gom di Reggio Calabria; la celebrazione del 50esimo dei Bronzi di Riace a cura dell’associazione Interesse Pubblico, Sentieri Intrecciati e Centro Nuoto Villa dal nome “La traversata dei Bronzi” – programmata per venerdì 29 luglio alle 21:30 – e il ritorno della mostra fotografica dedicata ai migliori scatti delle gare passate. Il tutto ricordando la speciale ricorrenza dei 40 anni dalla fondazione del Centro Nuoto Villa. La Traversata dello Stretto, trofeo intitolato a Mimmo Chirico, si disputerà domenica 31 luglio 2022 con partenza alle 10:30 da Capo Peloro – Torre Faro (Sicilia) e arrivo previsto alle 11:30 sul lungomare di Villa San Giovanni.