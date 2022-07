50° Bronzi, Falcomatà: “dividersi su questo simbolo significa non capirne il reale valore”

5 Luglio 2022 14:40

Sulla polemica legata all’organizzazione per gli eventi del 50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace è intervenuto anche il Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà

Anche il Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha deciso di intervenire sulla polemica di questi giorni tra Città Metropolitana (insieme al Comune) e Regione Calabria in merito all’organizzazione per gli eventi del 50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. Il primo cittadino, attualmente fermo, si è affidato ai social per dire la sua proprio poco dopo la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Alvaro: “in mezzo a tutta la polemica sull’anniversario dei Bronzi di Riace, nessuno si è preoccupato di chiedere loro cosa ne pensino, di chiedergli almeno come stanno. Per fortuna ci ha pensato Marco…”, ha esordito Falcomatà postando un video di pochi secondi di suo figlio che chiede a una delle due statue (non l’originale) come stesse.

“Ps: penso – ha detto poi ancora – che i Bronzi siano un patrimonio di tutti, prima della Città e poi del mondo intero. Ed è il mondo che bisogna radunare ai loro piedi in questo anniversario. Dividersi su un simbolo così importante, provando ad escludere il nostro territorio, significa non comprenderne realmente il valore“.