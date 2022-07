50° Anniversario Bronzi di Riace: la lettera aperta dell’imprenditore reggino Pino Diano ai sindaci f.f. Brunetti e Versace

9 Luglio 2022 10:26

Un imprenditore di Reggio Calabria, Pino Diano, ha inviato alla Redazione di StrettoWeb una lettera aperta indirizzata ai Sindaci Brunetti e Versace in occasione del 50° Anniversario dei Bronzi di Riace. Ecco il testo integrale della lettera:

“Da Imprenditore, quale io sono e quindi con una mente aperta e una visione imprenditoriale, vorrei dare un consiglio ai nostri due Sindaci f.f. Paolo Brunetti del Comune e Carmelo Versace della Citta’ Metropolitana”.

“Si puo’ far arrivare migliaia di visitatori a Reggio Calabria a vedere i nostri fantastici Bronzi di Riace, con un investimento irrisorio”.

“A pochi km da Reggio lungo la costa degli Dei, che va da Capo Vaticano a Pizzo ci sono centinaia di albergi, resort, villaggi turistici,B & B strapieni di migliaia di turisti stranieri provenienti da tutto il mondo”.

“Basterebbe fare una convenzione con i comuni della costa tirrenica: Tropea, Vibo Valentia, Pizzo, Capo Vaticano e tutti gli altri paesi della costa tirrenica, per pubblicizzare in queste cittadine e in tutti gli hotel, negozi, ristoranti, bar, con opuscoli, depliant, brochure, l’evento del 50 anniversario dei Bronzi di Riace e organizzare dei tour per portare questi turisti nella nostra citta’ a visitare I Bronzi, a conoscere la nostra Citta’, a partecipare agli spettacoli organizzati per l’occasione”.

“Credo che sia una cosa fattibile e con costi non eccessivi.

Che potrebbe avere un grande successo e portare ricchezza alla nostra Reggio”.

“Si potrebbe organizzare una metro di superficie dedicata, con partenza da Pizzo e arrivo alla stazione lido di Reggio, praticamente a due passi dal Museo”.

“La citta’ di Reggio, ha grandi difficolta’ a far arrivare i turisti in riva allo stretto, non ci sono voli, non c’e’ un porto turistico, l’autostrada e’ sempre un cantiere aperto.

Abbiamo migliaia di stranieri a due passi da noi, a un’ora di treno, una miniera d’oro che aspetta solo di essere sfruttata, non perdiamo questa occasione imperdibile”.