10eLotto: centrato un 10 da 2,5 milioni di euro a Soveria Simeri

8 Luglio 2022 11:05

Soveria Simeri (CZ) centrata la vincita più alta del concorso nel 2022

Soveria Simeri, comune in provincia di Catanzaro di 1.500 abitanti, è l’assoluta protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto. Un fortunato giocatore, con una giocata da soli 4 euro, ha centrato un ‘10’ da 2,5 milioni di euro, la vincita più alta registrata dal concorso nel corso di quest’anno. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’.

Ma non è tutto: probabilmente lo stesso utente, con una giocata identica da 4 euro e modificando un solo numero, ha centrato una ‘9’ che vale 50mila euro. Insomma, una giornata memorabile per il piccolo Comune calabrese. Ora, la grande curiosità sarà scoprire chi è l’autore delle giocate vincenti. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 2,47 miliardi di euro.