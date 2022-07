Reggio Calabria, 105 Save the Sea e Plastic Free a Tropea per un grande evento di sensibilizzazione

18 Luglio 2022 12:07

Il prossimo 23 luglio il tour di Radio 105, in collaborazione con Plastic Free, farà tappa a Tropea per la data conclusiva del viaggio itinerante di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente

Il tour di Radio 105, organizzato in collaborazione con Plastic Free, farà tappa a Tropea per la data conclusiva del viaggio itinerante per l’Italia. Il comune calabrese è stato scelto dai due enti promotori dell’evento per concludere il tour nazionale iniziato a Camaiore, e che ha fatto tappa anche a Senigallia e Caorle, per informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che ha un forte impatto negativo sull’ambiente. Sabato 23 luglio, a partire dalle ore 09:30, a Tropea si darà il via a una giornata di sensibilizzazione ricca di musica, divertimento e gesti concreti per l’ambiente.

Tra questi, la passeggiata ecologica di Plastic Free che partirà dalla zona de “La Pineta”. L’appuntamento è alle ore 09:30 a “La Pineta” nei pressi del porto. L’evento è aperto a grandi e piccini. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito dell’associazione al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/1972/23-lug-tropea .

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro, un cappello e una borraccia con l’acqua. Al termine del clean up, la giornata proseguirà con i concerti e le iniziative organizzate da radio 105.