X Factor, fuoriprogramma da Reggio Calabria: Samuele si alza dalla platea e in-canta tutti | VIDEO

7 Giugno 2022 16:09

Samuele Busceti incanta tutti durante le audition: il ragazzo di Villa San Giovanni, presente fra il pubblico, improvvisa due canzoni e riceve gli applausi dei presenti

Doveva assistere alle esibizioni degli aspiranti concorrenti presenti alle Audition di X Factor, invece si è improvvisato cantante. È la storia di Samuele Busceti, ragazzo originario di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) si è preso gli applausi dell’Allianz Cloud di Milano. Samuele è stato chiamato a improvvisare due canzoni fra un’audition e l’altra, facendosi trovare subito pronto. Il giovane reggino ha cantato un pezzo della canzone “D’improvviso” di Lorenzo Fragola e “Quanno chiove” di Pino Daniele, raccogliendo gli applausi del pubblico.

Il video è diventato ben presto virale e Samuele lo ha pubblicato sul proprio profilo con allegato il seguente messaggio: “prima volta davanti ad un pubblico. Prima volta davanti a non meno di 870 persone. Prima volta davanti a più di due persone. Prima volta in cui ho deciso di mettermi in gioco, di andare oltre le critiche, e di seguire un sogno, che è la musica. È stata un’esperienza indescrivibile. Ricevere poi una standing ovation è stato davvero inaspettato. Vorrei che questo pezzo arrivasse a @lorenzofragola per fargli vedere quanto io tenga a lui come artista in primis, e a questa canzone. Taggatelo e facciamogli arrivare questo video. Per ultimo ma non per importanza, ho voluto fare un tributo al mitico Pino Daniele, che personalmente ammiro e reputo uno dei capostipiti della musica Italiana. Detto questo, fatemi sapere se vi è piaciuto. Ha significato tanto per me, e spero mi servirà in futuro. Grazie“.