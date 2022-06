Vulcano, la scomparsa di Simone Carpintieri: l’appello della madre

6 Giugno 2022 17:27

La donna si è rivolta a Chi l’ha visto e non si arrende a ritrovare il figlio, scomparso il 6 giugno del 2016

“Non c’è nessuna notizia, sono passati ormai sei anni”: è questo l’appello della mamma di Simone Carpintieri, lanciato tramite la redazione di Chi l’ha visto. L’uomo (33 anni al momento della scomparsa) è stato smarrito dall’isola di Vulcano (Messina) il 6 giugno del 2016. Era uscito per una battuta di pesca, ma non è più rientrato. La sua barca ritrovata dalla Capitaneria di Porto, di lui nessuna non si è avuta alcuna traccia.

“La madre lo ha accompagnato al porto dove era attraccata la sua barca. E’ stata l’ultima volta che l’ha visto. L’ha sentito telefonicamente intorno alle 18:41. Lui le ha detto che stava “calando” poi più nulla. La sua barca, un open cabinato di 5 metri, è stata rinvenuta dalla Capitaneria di Porto, a circa un miglio da Gelso di Vulcano”, si legge nella nota. Tra i segni particolari un tatuaggio di un’onda sulla schiena.