Paura a Vulcano: preoccupano le emissioni nocive di gas, ipotesi di un’eruzione freatica

17 Giugno 2022 21:51

Preoccupano le emissioni nocive di gas a Vulcano: allarma l’ipotesi eruzione freatica

Desta preoccupazione la situazione a Vulcano a causa dei valori di emissioni nocive. La commissione “Grandi rischi” lancia l’allarme per l’ipotesi di un’eruzione freatica (con una interazione tra magma e acqua) che rischia di creare seri danni. Occorre quindi mantenere alta la guardia e, senza creare inutili allarmismi, mettere in campo le necessarie misure di prevenzione e protezione della popolazione.

Intanto, questa mattina si è svolta la riunione del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica, convocata dal Presidente della Regione, Nello Musumeci, in qualità di commissario delegato. “Non stiamo sottovalutando alcuna possibilità di rischio – afferma il governatore – mettendo in campo tutto ciò che è necessario per tutelare la salute dei cittadini. Il nostro obiettivo è quello di rendere compatibile un’adeguata prevenzione con la fruizione dell’isola (nelle parti autorizzate) da parte di residenti e vacanzieri che, con l’arrivo dell’estate, già affollano Vulcano“. Musumeci, afferma una nota, ha scritto al Ministro dell’Interno e al prefetto di Messina “per segnalare l’assoluta carenza di personale in divisa e la necessità di creare un presidio fisso con almeno tre unità preposte alla vigilanza, deterrenza e, in caso di necessità, gestione dell’emergenza”. Dal Viminale, conclude la nota, non è arrivata ancora una risposta ufficiale. “Ma insisterò”, conclude.