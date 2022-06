Reggio Calabria, arrivederci al volo su Torino: Blue Air cancella la tratta

3 Giugno 2022 16:58

Il volo Reggio Calabria – Torino non si potrà prenotare per questa estate. Tornerà invece nel mese di marzo 2023

La compagnia aerea low cost Blue Air ha cancellato momentaneamente il volo dall’Aeroporto di Reggio Calabria a Torino, inizialmente programmato per l’estate 2022. La stessa tratta ritornerà ad essere garantita da fine Marzo 2023 a fine Ottobre 2023, con 3 frequenze settimanali (Mercoledì, Venerdì e Domenica). La compagnia aerea, a causa di un ritardo nelle consegne degli aeromobili, è stata costretta a cancellare alcune rotte.

Inizialmente l’aeroporto dello Stretto non era stato interessato ai tagli già annunciati per Iasi, Napoli, Alghero e Trapani. Non interessate invece le città di Catania, Lamezia Terme, Bacau e Santorini. Cosa succede a chi ha prenotato? “Blue Air intraprenderà azioni immediate per garantire che tutti i passeggeri possano adeguare i propri piani di viaggio in modo efficiente in termini di tempo. L’azienda assicura ai propri clienti i migliori sforzi dell’azienda per ridurre al minimo le interruzioni e che le notifiche degli itinerari interessati a causa di questi adeguamenti del programma verranno inviate con largo anticipo”, si legge nella nota stampa.