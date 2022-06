Reggio Calabria, flop Blue Air: la tratta per Torino sarà disponibile solo sabato

28 Giugno 2022 11:15

Il volo che fare il cosiddetto “night-stop” è stato rimosso: il prezzo era troppo alto, pochi i passeggeri disposti ad utilizzarlo

Nuovo passo indietro della compagnia rumena Blue Air. E’ stato cancellato il volo che da Torino doveva fare il night-stop all’Aeroporto di Reggio Calabria, per poi ripartire l’indomani mattina. Un orario che era assolutamente complicato da poter essere sfruttato: il volo, infatti, sarebbe dovuto arrivare quasi alle 2 di notte per poi ripartire alle 6 del mattino seguente. Considerando che l’Aeroporto dello Stretto rimane aperto fino alle ore 24, prolungarne l’orario avrebbe voluto dire per la compagnia aerea sostenere maggiori costi su struttura e dipendenti.

La strategia adottata da Blue Air è stata quindi di vendere il volo per la tratta a quasi €300 solo andata, ma in pochi si sono dimostrati in questi giorni disposti a sostenere i costi dell’operazione. Insomma, per Reggio si attendono ancora le promesse avanzate dalla Regione, mentre si assiste a nuovi collegamenti da Lamezia Terme verso le capitale europee Berlino e Vienna.