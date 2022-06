Vincenzo Nibali come Bobo Vieri: al Tour de France debutta la “Squalo TV” su Twitch

25 Giugno 2022 14:59

Vincenzo Nibali pronto a debuttare su Twitch con la “Squalo TV”, un talk sulla base della Bobo TV di Christian Vieri. Si parte in concomitanza con il Tour de France

È l’ultima annata della carriera di Vincenzo Nibali, ma il ciclista guarda già al futuro ed è pronto a restare al passo con i tempi. Quale sarà il suo nuovo ruolo una volta sceso dalla bici? È ancora presto per dirlo, ma probabilmente il campione dello Stretto resterà nel ciclismo, magari dedicandosi a un hobby particolare, quello dello streaming. Secondo quanto dichiarato in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”, in occasione del prossimo Tour de France, debutterà sulla piattaforma Twitch la “Squalo TV“, un talk sul ciclismo sulla falsariga della famosa “Bobo TV” di Christian Vieri.

Vincenzo Nibali ha dato qualche informazione in più su quanto gli appassionati di ciclismo potranno trovare in diretta sulla piattaforma Viola: “ci saranno Lello Ferrara e Pozzovivo e contiamo per cominciare ogni lunedì durante il Tour, la sera dalle 21, di avere ospiti di primissimo piano. Un po’ sulla falsariga di quello che fa Bobo Vieri nel calcio“.