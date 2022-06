“Se fossi di Villa San Giovanni non avrei alcun dubbio, il mio voto andrebbe per Giusy Caminiti Sindaco”, cosi dichiara qualche ora dopo la visita a Villa San Giovanni, il deputato e responsabile nazionale di Articolo Uno, Nico Stumpo. “Anche a Villa San Giovanni, come nelle altre Comunità reggine e calabresi al voto il prossimo 12 giugno, la contrapposizione elettorale stimola l’impegno della Sinistra e, così, la posizione dei progressisti non può essere ambigua o indifferente. Si tratta ovunque di scegliere lo spazio, la parte, l’ambito delle riforme, della giustizia sociale, del lavoro, della legalità, dell’ambiente, della buona Amministrazione. A Villa è Giusy Caminiti, e la sua Lista Civica di ispirazione democratica, a meritare l’attenzione e il voto dei Cittadini che non si arrendono allo status quo, ad un Centrodestra di nuovo “unito” sotto l’egida leghista, sovranista, tardoberlusconiana, che ripropone per il futuro di Villa la ricetta fallimentare – quella della Amministrazione Siclari – che ha condotto alla dichiarazione di dissesto dell’Ente comunale, all’incremento delle tariffe a carico delle famiglie. Articolo Uno – a tutti i suoi livelli – ha colto questa dialettica epocale in essere nella Cittadina dello Stretto, sente forte la Volontà di riscatto di una Comunità impegnata a risollevarsi dopo la cattiva amministrazione delle Destre, accoglie la novità competente che emerge dall’offerta politica della Lista Civica di Giusy Caminiti. Le parole d’ordine della bella campagna elettorale di Caminiti sono state: gratuita’ dell’impegno, interesse pubblico, decoro civico, trasparenza amministrativa. Sono Idee e Progetti “rivoluzionari” per Villa, auspicio e viatico di progresso! Articolo Uno, quindi, invita i democratici, i riformisti, i progressisti, le donne e gli uomini della Sinistra ad essere compiutamente aderenti ai propri Valori, votando e facendo votare per Giusy Caminiti, Sindaca di Villa San Giovanni”, conclude Stumpo.