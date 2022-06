Villa San Giovanni, sbarca da Messina ed entra contromano in autostrada: frontale nella notte, due feriti

22 Giugno 2022 10:28

Incidente stradale nella notte a Villa San Giovanni, dove un rumeno proveniente da Malta ha imboccato l’autostrada contromano

Forse pensava di essere tornato a Malta, oppure che oltre lo Stretto di Messina ci fosse l’Inghilterra, il cittadino rumeno che stanotte intorno alle ore 4:30, ha provocato un grave incidente stradale a Villa San Giovanni imboccando contromano l’autostrada. Sbarcato da Messina, dopo un viaggio iniziato appunto a Malta, il rumeno ha mantenuto la sinistra sulle rampe di ingresso in autostrada e si è immesso contromano sulla complanare oggi denominata SS740, cioè il vecchio tratto dell’A3 Salerno-Reggio Calabria oggi adibito ad uscita apposita per chi arrivando da Nord deve traghettare per la Sicilia. Proprio un viaggiatore diretto in Sicilia a bordo di una jeep è stato suo malgrado protagonista dell’incidente, scontrandosi frontalmente con l’auto contromano. Entrambi i malcapitati sono rimasti feriti, fortunatamente non in modo serio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale “Reggio Nord” che hanno gestito la viabilità ed effettuato i rilievi del caso.