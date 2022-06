Villa San Giovanni, Santoro lanciato verso le elezioni. Cannizzaro: “noi progettuali. Gli altri gettano fango perché non hanno argomenti”

10 Giugno 2022 19:34

Non le ha certo mandate a dire il Coordinatore provinciale reggino di Forza Italia e Responsabile nazionale per il Sud, Francesco Cannizzaro, nel corso del comizio finale per Marco Santoro sindaco di Villa San Giovanni

“Mentre noi progettiamo, pensando già da settimane a come aggredire i problemi di Villa San Giovanni non appena la squadra di Marco Santoro si insedierà in Municipio, gli avversari improntano la campagna elettorale sul fango, pensando di poter compensare la mancanza di argomenti con le illazioni e le insinuazioni. Ma i tentativi di discredito non avranno risultato, perché i villesi sono troppo astuti per farsi abbindolare dai falsi moralisti e dai comunisti col Rolex2. Non le ha certo mandate a dire il Coordinatore provinciale reggino di Forza Italia e Responsabile nazionale per il Sud, Francesco Cannizzaro, nel corso del comizio finale per Marco Santoro sindaco di Villa San Giovanni. “Non abbiamo aspettato di vincere le elezioni, noi per Villa abbiamo già iniziato a lavorare da tempo. E non è un caso la presenza qui (in Piazza Valsesia – ndr) della Vicepresidente della Regione, dei Consiglieri regionali, dei Consiglieri metropolitani, dei Consiglieri comunali di Reggio, dei tanti amministratori ed ex amministratori provenienti dai Comuni limitrofi. Villa è parte di un grande progetto di CentroDestra che punta a renderla cruciale molto più di quanto già lo sia, dandole un ruolo di primordine rispetto alle strategie regionali e nazionali.

La priorità, ovviamente, è ristabilire la normalità amministrativa, iniziando dal dissesto finanziario. Un dissesto causato da chi ha amministrato prima del 2010, vale a dire il Centrosinistra, coloro i quali oggi addossano la colpa all’ultima Amministrazione… ma chi ha un minimo di esperienza politica sa benissimo che un dissesto non può crearsi in due anni! Questi signori che ora si ergono a paladini, sostenendo la nostra avversaria, sono i reali artefici del dissesto e mentono sapendo di mentire a se stessi ed a tutti i villesi. Infatti, nel muovere accuse contro il CentroDestra, non ho letto o sentito soluzioni al problema, proposte. E mentre gli altri accusano, la Deputazione ha invece messo in contatto Marco Santoro con il Ministero di Economia e Finanze: Villa San Giovanni e lo stato di salute delle sue casse saranno l’oggetto di un tavolo tecnico istituzionale già fissato per fine giugno a Roma. Questo segna l’avvio di un percorso che fa capo al CentroDestra, con l’obiettivo di far considerare Villa alla stregua di grandi città d’Italia come Catania, o Napoli, che hanno usufruito di una norma speciale per riassestare il bilancio comunale.

E abbiamo posto le basi per la soluzione anche di un altro problema atavico di Villa San Giovanni: la realizzazione dell’approdo a Sud. Sarà cosa fatta! Marco ha coinvolto i vertici della Regione Calabria e la struttura del Ministro per il Sud nei giorni scorsi per illustrare le sue idee in proposito. E non è stato l’unico argomento. C’è in cantiere anche la realizzazione di un grande centro polivalente, con all’interno una delle più grandi sale congressi in Calabria. Due impegni importanti (e non solo questi), che ci sentiamo di assumere stando al fianco di Marco. Ieri, oggi e soprattutto domani. E ci tengo, infine, a disinnescare un’altra mina buttata sul terreno della campagna elettorale dai nostri avversari: la questione legalità. Non solo le ultime inchieste chiarite e terminate con un nulla di fatto, non solo le commissioni d’accesso che hanno confermato la totale regolarità della macchina amministrativa, non solo la fedina immacolata di ognuno dei nostri candidati e di tutti coloro che ruotano attorno alla lista “Villa in Comune”, ma soprattutto… chi è il co****ne che nel 2022 ancora ha il coraggio di farsi sostenere della criminalità organizzata?!? Basta frasi slogan e qualunquismo. Andiamo a vincere e cambiamo il destino, una volta per tutte, di questa splendida Città! – è il finale infuocato del comizio in piazza Valsesia con conclusioni affidate all’On. Francesco Cannizzaro.