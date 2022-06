Villa San Giovanni, rubavano qualsiasi cosa dai treni merci in sosta alla stazione per rivenderli in zona: 2 arrestati

13 Giugno 2022 14:06

Villa San Giovanni, i due uomini arrestati sono ritenuti responsabili di una serie di furti aggravati

Personale della Squadra Mobile, al termine di complesse ed articolate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di due uomini, ritenuti responsabili di una serie di furti aggravati commessi ai danni di treni merci in sosta presso lo scalo ferroviario di Villa San Giovanni. I due sono accusati di essersi impossessati di varia tipologia di merce (liquori, giocattoli, ferramenta, attrezzi per il giardinaggio), che rivendevano poi ad esercenti della zona. Nel corso della indagini è emerso che gli indagati detenevano illegalmente anche un’arma comune da sparo, verosimilmente anch’essa di provenienza furtiva.