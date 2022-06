Villa San Giovanni: l’appello al voto di Giusy Caminiti

Manca un giorno alla chiusura della campagna elettorale ed i vari candidati sindaco stanno già facendo i vari appelli finali al voto. Anche Giusy Caminiti, candidata a sindaco di Villa San Giovanni, ha voluto affidarsi ad una lettera rivolta ai cittadini che riportiamo di seguito:

“Ci avviciniamo a domenica 12 giugno e come stiamo dicendo da più giorni l’appello è ai villesi perché esercitino il diritto di voto e non deleghino altri a scegliere la futura amministrazione. in questo entusiasmante viaggio della campagna elettorale abbiamo percepito prima la rassegnazione, la delusione, la disillusione, il grido di dolore di quanti si sono sentiti abbandonati e soli, peraltro sentimenti ben comprensibili dopo anni di disastro sociale, culturale ed economico. Poi, adesso, al termine di questa avventura, possiamo dire che “la musica è cambiata”: è evidente e forte la voglia di ricostruzione e di rinascita. Mi rivolgo direttamente a quel 34 % di villesi che alle ultime elezioni hanno disertato le urne, dimostrando il proprio dissenso verso una Governo della città che da troppo tempo non persegue più gli interessi comuni e ha chiuso fuori dal portone di Palazzo San Giovanni questa Comunità: la mia non vuole e non può essere la solita promessa elettorale. Vi chiedo, piuttosto, un patto di fiducia che faccia sentire ciascuno di noi, ciascuno di voi, parte di questa Città.

Da soli si va più veloce ma insieme si va più lontano: solo INSIEME si vince; solo INSIEME si perseguono gli obiettivi comuni, di ciascuno e di ognuno, senza distinzioni, nel segno dell’equità, della solidarietà, della giustizia sociale. Non si tratta di vincere un’elezione ma di dimostrare che un diverso modo di amministrare la città è possibile: pur nella difficoltà del dissesto economico cui ci hanno condannato le amministrazioni di centro destra, noi questa sfida la vogliamo vincere perché sappiamo bene e da subito come intervenire senza gravare oltre sui cittadini. Perché è una sfida che vogliamo raccogliere con voi, quella di cominciare a radicare la convinzione che nessuno dovrà sentirsi più solo. Questa non è la mia ma è la nostra Città che oggi vive gli esiti di un governo di centro destra dei disastri economici, architettonici, paesaggistici e occupazionali. Ed è inutile tracciare l’elencazione analitica: dal Ponte sullo Stretto alla Variante di Cannitello ed ai ritardi fatti accumulare nella realizzazione di opere compensative dovuto e mai pretese; dalla mancata presenza ai tavoli decisionali alla gestione del sistema idrico, alla mancata realizzazione di opere progettate, finanziate e non realizzate che hanno moltiplicato il numero di inoccupati, alla mancata realizzazione di un progetto complessivo di sviluppo che può dare, e darà in brevissimo tempo, risposte occupazionali inedite per questa città e per ultimo (ma non certo per importanza), l’attenzione e la cura della scuola e della sicurezza, non come istituzioni aliene dalla Comunità ma come parte di essa che con essa interagiscono. Questa è la scommessa che tutti dobbiamo impegnarci a vincere!

La “Lista Civica per Villa” lo fa mettendo in campo una squadra nuova, di professionisti che si stanno mettendo al servizio e che nel loro cammino personale e professionale hanno già dimostrato competenze e capacità individuali, relazionali, amministrative. Fin qui abbiamo promesso solo impegno senza soluzione di continuità e una programmazione seria e competente. Adesso vi assicuriamo che nei prossimi cinque anni dimostreremo che un modo diverso per amministrare questa Città c’è e grazie a voi, a tutti noi, questa Comunità ricostruirà la sua Villa”.

Giusy Caminiti, candidato a sindaco della “Lista Civica per Villa”