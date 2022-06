Villa San Giovanni, Fratelli d’Italia: “saremo minoranza, compito estremamente delicato e gravoso”

28 Giugno 2022 20:44

Villa San Giovanni, Fratelli d’Italia: “il controllo e la verifica dell’attività amministrativa è infatti altrettanto (se non più) impegnativo rispetto alla gestione del governo”

“Il Circolo Villese di FdI, dopo aver analizzato approfonditamente il risultato elettorale in tutti i suoi aspetti, prende atto della scelta operata dall’elettorato che, secondo le regole della democrazia, ha individuato la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Villa San Giovanni sia nella compagine di maggioranza che in quella di minoranza. A questo punto, seppur con rammarico, si è convenuto che ciascuno si deve attrezzare a svolgere il ruolo che il risultato elettorale lo ha chiamato a ricoprire. La compagine risultata minoranza dovrà svolgere un compito estremamente delicato e gravoso”. E’ quanto afferma per Il circolo Fdi area dello Stretto di Villa San Giovanni, il portavoce Arch. Filippo de Blasio di Palizzi. “Il controllo e la verifica dell’attività amministrativa – prosegue- è infatti altrettanto (se non più) impegnativo rispetto alla gestione del governo. In vista del primo consiglio di questa sindacatura, nell’esprimere un augurio di buon lavoro a tutti, non si è potuto omettere un “terapeutico” richiamo alla coerenza ed al senso di responsabilità espresso principalmente nei confronti dei componenti della minoranza. Perché questi si predispongano a garantire una corretta attività di opposizione mettendo da parte isterie, ma senza dare mai spazio ad indulgenze o (peggio) a disattenzioni”.

“Bisognerà vigilare a che non si consenta l’ingresso all’interno del Palazzo di nuovi “padrini e padroni” che vorrebbero assoggettare la Città ai loro interessi. Il nuovo Consiglio Comunale deve avviare la sua attività nella certezza che i partiti che hanno dato vita alla coalizione “Villa in comune” saranno al fianco dei propri rappresentanti per garantire loro sempre ogni utile e necessario supporto. In tal senso, il Circolo Villese di FdI, ha concluso, ritenendo che la priorità da affrontare in questa congiuntura amministrativa sia sempre quella di “servire”, avendo cura di mettere a disposizione della Città e dell’intera cittadinanza e quindi dell’Amministrazione a cui si partecipa (anche se all’opposizione), ogni risorsa umana ed intellettuale, pertanto, non si sottrarrà dall’assolvere al suo dovere di soggetto politico responsabile e presente”, conclude.