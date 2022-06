Giusy Caminiti è il nuovo sindaco di Villa San Giovanni. Le prime parole a StrettoWeb: “premiati fuori da logiche elettorali”

13 Giugno 2022 22:25

Villa San Giovanni, il neo sindaco Giusy Caminiti a StrettoWeb: “siamo contentissimi, la città ha capito il nostro messaggio”

Vittoria roboante a Villa San Giovanni per Giusy Caminiti. Il neo primo cittadino con la sua “Lista Civica per Villa”,ha sbaragliato gli sfidanti, battendo nettamente il candidato del Centro/Destra e grande favorito Marco Santoro e l’aspirante primo cittadino Demetrio Bueti. Ai microfoni di StrettoWeb, Caminiti ha detto: “siamo contentissimi del risultato, la città ha capito il nostro messaggio. I cittadini hanno premiato la nostra lista ed il nostro programma in quanto al di fuori delle logiche elettorali. Adesso le aspettative dei nostri concittadini sono alte. Sin da subito ci siederemo con i commissari prefettizi per iniziare il nostro lavoro. Una cosa la voglio promettere: terremo sempre aperto il dialogo con la città, vogliamo avere un rapporto diretto“, conclude.

Chi è il nuovo sindaco di Villa San Giovanni

Giusy Caminiti, 45 anni, è giornalista pubblicista ed avvocato, per 22 anni corrispondente di un noto quotidiano locale, da un anno direttore amministrativo del Tribunale di Velletri. Mamma di tre ragazzi, da sempre impegnata nell’associazionismo villese e osservatore, per passione oltre che per mestiere, delle vicende politiche locali e non solo.