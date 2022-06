Villa San Giovanni, Aragona chiarisce: “falso, non ritiro la candidatura alle Comunali”

5 Giugno 2022 13:37

Il comunicato sarebbe stato trasmesso tramite un vecchio, ed ormai non più utilizzato, indirizzo email

La notizia del passo indietro del candidato per il centrodestra Alessandro Aragona alle prossime elezioni Comunali di Villa San Giovanni è stata smentita. “Sulla base di quanto si è appreso stamattina dalle testate giornalistiche, verso le quali rivolgo la mia più totale e piena fiducia in relazione alla buona fede del loro operato informativo, smentisco, categoricamente, il mio disimpegno politico che si è cercato di trasmettere tramite un mio vecchio ed ormai non più utilizzato, indirizzo email, che, ovviamente, andrò subito ad approfondire e chiarire. Anzi confermo, con ancor più enfasi e convinzione di prima, la mia ferma volontà a continuare l’impegno politico, preso per la mia Città, in questa corsa elettorale, dando pieno sostegno al Candidato Sindaco Marco Santoro ed a tutta la lista di Centro Destra”, si legge nella nota di rettifica.