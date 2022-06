Villa San Giovanni, acqua sporca dai rubinetti di casa: l’ordinanza del Sindaco

23 Giugno 2022 13:16

L’ordinanza vieta l’utilizzo per uso potabile ed è stata notificata agli organi competenti per le analisi e le verifiche del caso

Dopo le segnalazione dei cittadini di Villa San Giovanni e del Comitato CO.SA.VI. è stata disposta l’ordinanza Comunale per il divieto di utilizzo per uso potabile dell’acqua immessa nel civico condotto per alcune vie ricadenti nel quartiere Immacolata. La disposizione è stata presa in quanto alcuni residenti in via Riviera e Solferino hanno riportato presumibili alterazioni di odore e colore dall’acqua che scorre dei rubinetti.

L’ordinanza firmata dal Sindaco Giuseppina Caminiti è stata notificata all’Asp di Reggio Calabria (sez. distaccata Villa San Giovanni), alla Prefettura e alle forze dell’ordine così da poter condurre le dovute analisi e accertare le cause che hanno portato a questo tipo di disservizio.