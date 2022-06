7 Giugno 2022 18:49

Villa San Giovanni: a Piazza Valsesia iniziativa di chiusura di campagna elettorale del candidato a sindaco Marco Santoro, saranno presenti autorità e amministratori

“L’appuntamento è giovedì 9 giugno alle ore 19 in punto, sempre Piazza Valsesia, nel cuore di Villa San Giovanni, per chiudere questa avvincente campagna elettorale”. E’ quanto scrive in una nota il Comitato elettorale Marco Santoro sindaco. “Sorseggiando un buon drink, in semplicità, ci confronteremo sulle debolezze e sui punti di forza dai quali far ripartire la nostra splendida Città. Saranno presenti autorità e amministratori. Oltre al candidato Sindaco Marco Santoro, prenderanno la parola i dirigenti dei partiti di Centro/Destra. Si invita tutta la Cittadinanza a partecipare”, conclude la nota.