Da Villa a Messina, la traversata de “Il mio viaggio a New York”: l’arancino sul traghetto e… “il tempo che vola”

21 Giugno 2022 23:24

Le sensazioni di “Il mio viaggio a New York”, il noto tour operator seguito da milioni di persone nel mondo, che ha attraversato in traghetto lo Stretto di Messina per arrivare in Sicilia

Attraversare lo Stretto di Messina è un’esperienza fantastica. Almeno, è questa la sensazione vissuta da “Il mio viaggio a New York”, unico tour operator italiano attivo nella “Grande Mela”, con tour ed escursioni in italiano. I gestori della nota pagina social (seguita su Facebook da oltre 2.7 milioni di utenti) hanno preso il traghetto da Villa San Giovanni per poter raggiungere la Sicilia. “Insieme ai miei genitori, sorelle, cognati e nipoti siamo tutti partiti per una settimana di Relax nell’Isola. Sono 18 anni che vivo all’estero, tra Venezuela e Stati Uniti, per lunghi periodi soprattutto all’inizio siamo stati separati. Ora questa bella vacanza in Sicilia”, racconta nel video Piero Armenti (giornalista e, appunto, gestore della pagina).

Dopo un piccolo pit stop in Calabria, con fermata a Pizzo dove è stato possibile mangiare tanti buoni piatti a base di pesce, la famigliola è partita alla volta di Messina: “è stato molto facile (traghettare, ndr), una spesa di 35 euro per auto e passeggeri. Imbarco veloce, traversata rapidissima con arancino a 3 euro. Godetevela”. Ed è proprio l’arancino a conquistare Piero Armenti, grande specialità gastronomica della Sicilia. “Qui il tempo vola, siamo già arrivati, purtroppo è così”, commenta infine. E tra i commenti sono tanti i messinesi e i reggini emigranti all’estero che commentano, felici di poter rivedere tramite le immagini la terra in cui sono nati. Tra i commenti anche qualcuno che, vivendo fuori dall’Italia, vede le differenze col resto del mondo e sogna il Ponte sullo Stretto: “sarebbe l’ora che costruissero il ponte per collegare le due coste! Ma questo succede solo nei paesi davvero civili, come ad esempio la Danimarca, dove le isole sono collegate da ponti. Ne gioverebbe sia il trasporto delle merci, sia il turismo! Ma purtroppo siamo in Italia”. Eh già, l’Italia…