Villa Comunale, simbolo di una Reggio che non c’è più: bambini a pochi passi dai topi | VIDEO

1 Giugno 2022 12:22

Le immagini pubblicate dal Consigliere Angela Marcianò, che promette: “mi occuperò personalmente di questo disastro”

Una volta i genitori portavano la domenica pomeriggio i propri figli a vedere da vicino i leoni, i pavoni e le scimmie, adesso (anzi, da un po’ di anni ormai!) alla Villa Comunale di Reggio Calabria al massimo si può incappare nelle tane dei topi. Lo avevamo denunciato qualche tempo fa tramite i nostri canali, lo ha nuovamente denunciato nelle ultime ore il Consigliere Comunale Angela Marcianò, attraverso un video pubblicato su Facebook. Una mamma porta i bambini a svagarsi qualche ora in mezzo al verde, a vedere da vicino le oche all’aria aperta, ma quel che trova è solamente una situazione di degrado e abbandono.

“Questo video mi è appena arrivato. Sono genitori come me ad inviarmelo che hanno accompagnato i loro bimbi alla Villa Comunale per giocare all’aria aperta. Vi invito a contare il numero incredibile di topi presenti senza rabbrividire. Mi chiedo: più in basso di così dove altro potremmo sprofondare? Mi occuperò personalmente di questo disastro. Almeno facciamolo per i bambini!”, scrive Angela Marcianò. Di seguito il link del video.