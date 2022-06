Bobo Vieri e i matrimoni in Calabria: “oggi ingrasso 30kg”. E quel panorama da Santa Trada lo fa impazzire…

25 Giugno 2022 11:52

L’ex attaccante ha pubblicato le storie del banchetto tra tavolate infinite e panorami spettacolari

Bobo Vieri si è innamorato di Reggio Calabria. La confessione durante il matrimonio di ieri al Duomo, poi il ricevimento al ristorante: l’ex bomber della Nazionale, insieme all’amico Lele Adani, si trova in riva allo Stretto per festeggiare le nozze di Francesca Perrone e del marito Giovanni, ogni giorno sta scoprendo nuove meraviglie di questa terra. Il ristorante scelto dagli sposi si trova proprio di fronte al magnifico scenario dello Stretto di Messina visto da Santa Trada e il noto attaccante ne approfitta per pubblicare qualche video, girato all’ora del tramonto.

Inoltre, a colpire Christian Vieri è l’eleganza degli invitati: “qui sono tutti in giacca e cravatta, vestiti di blu. Io sono l’unico in verde e senza giacca”. Altro elemento caratteristico del matrimonio calabrese è l’abbondanza del cibo: “guardate, il banchetto inizia da qui e finisce lì in fondo. Prenderò almeno 30kg. E questo è solo l’antipasto, sopra ci sarà la cena”, afferma su Instagram prima di essere poi ripreso spaparanzato su una sedia dopo la grande abbuffata.