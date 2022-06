Bobo Vieri anche oggi a Reggio Calabria: prima sulla Costa Viola e poi al Duomo

24 Giugno 2022 17:24

L’ex attaccante della Nazionale è stato invitato ad un matrimonio e si trova al Duomo di Reggio Calabria

Christian Vieri si trova ancora in Calabria. Dopo essere stato avvistato a Palmi due pomeriggi fa, l’ex calciatore della Nazionale italiana oggi ha postato alcune storie pubblicate durante un pranzo in un ristorante che affaccia sullo Stretto di Messina. Una rifocillata prima del “matrimonio di Francesca e Giovanni”, probabilmente alcuni amici o parenti di “Bobo”. La cerimonia di nozze si è svolta al Duomo di Reggio Calabria ed è terminata in questi minuti.

Vieri ha infatti pubblicato un selfie all’interno della Cattedrale e poi un video mentre la sposa viene accompagnata all’altare dal padre. Insomma, tra paesaggi spettacolari con la Sicilia ad un passo e deliziose abbuffate, le ore in riva allo Stretto del famoso bomber stanno trascorrendo alla grande.