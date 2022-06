Luigi Strangis, ecco il suo primo videoclip: il cantante lametino lancia ufficialmente “Tienimi stanotte” | VIDEO

8 Giugno 2022 14:07

E’ ufficialmente uscito il primo videoclip del cantante lametino Luigi Strangis, il giovane calabrese fresco vincitore di Amici

Continua a riscuotere successo Luigi Strangis, il cantante lametino fresco vincitore dell’ultima edizione di “Amici“. Il giovane, dopo aver fatto saltare di gioia la sua città nella sera della finale, è stato accolto calorosamente anche a Reggio Calabria, dove domenica scorsa ha fatto tappa il suo Instore Tour. Tanta gente, nonostante il caldo afoso di quel pomeriggio, ma anche tanta disponibilità da parte di Luigi a fermarsi coi fan per selfie e firma copie.

In queste ore, però, altro “fermoimmagine” storico per il cantante: è infatti uscito ufficialmente il primo videoclip della sua carriera, quello di “Tienimi stanotte”, brano che gli ha regalato il successo nel noto talent show di Canale 5. Il singolo fa parte dell’album “Strangis”, il suo primo, in cui sono anche inseriti gli altri brani già noti, tra cui “Muro”, “Tondo”, “Partirò da zero”, “Vivo”, “Riflessi” e “Rumore”. Di seguito il video di “Tienimi stanotte”.