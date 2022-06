Reggio Calabria: Via Padova diventa a senso unico | FOTO

28 Giugno 2022 10:55

Si tratta di un importante snodo per la zona sud della città di Reggio Calabria, che si potrà percorrere soltanto. Qualche mattina registrato ancora qualche disagio

Importante modifica nella viabilità a Reggio Calabria, da queste ore Via Padova è diventata a senso unico: si tratta di uno snodo centrale della zona sud della città perché in quel tratto sono locate diverse aziende commerciali ed un polo dell’Asp. La strada sarà quindi percorribile soltanto da chi proviene dal Viale Calabria e si dirige verso Via Sbarre inferiori e il Centro Sportivo Sant’Agata, mentre non si potrà più percorrere da sud verso nord. In conseguenza a questo si è registrato qualche disagio, legato al fatto che, a causa della mancata comunicazione alla cittadinanza, molti automobilisti sono rimasti sorpresi dal segnale di divieto d’accesso.

La modifica al tratto stradale è comunque legata all’inaugurazione della nuova via che collega il Viale Calabria (altezza dei parcheggi Lidl) a Via Sbarre inferiori. Questa scelta dovrebbe rendere la strada meno trafficata e potrebbe ridurre il rischio di fare incidenti. Le foto a corredo dell’articolo spiegano le modifiche alla viabilità.