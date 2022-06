Vertice Nato, l’annuncio di Biden: “più forze USA in Italia e nel resto d’Europa”

29 Giugno 2022 12:05

In apertura del vertice Nato a Madrid, Joe Biden annuncia l’incremento della presenza di forze militari USA in Italia e nel resto d’Europa

“Oggi lanciamo un messaggio: la Nato è forte e unita“. È quanto dichiarato dal presidente USA, Joe Biden, in apertura del summit Nato a Madrid di quest’oggi. Gli Stati Uniti si impegneranno a rafforzare la propria presenza militare in Europa, incluse capacità difensive aeree aggiuntive in Germania e Italia. “Inviamo un messaggio inequivocabile. La Nato è forte e unita. La Nato è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di minaccia, in qualsiasi campo. E ora è più che mai necessaria“, ha dichiarato Biden sottolineando l’impegno della Nato anche in ambito militare.

“Oggi annuncio che gli Stati Uniti miglioreranno la loro posizione di difesa in Europa per rispondere alle sfide e all’ambiente di sicurezza e serviranno anche a rafforzare la nostra sicurezza collettiva. All’inizio di quest’anno abbiamo inviato altri 20.000 soldati in Europa per rafforzare l’Alleanza e per rispondere alle mosse russe“, ha dichiarato Joe Biden soffermandosi anche su “un rafforzamento dell’aviazione rotante nel Baltico e un aumento delle difese antiaeree in Italia e Germania. Lavoreremo con i nostri alleati per aumentare da quattro a sei i cacciatorpediniere della Marina americana di stanza in Spagna per la nostra base navale di Rota. In Polonia, stabiliremo un quartier generale permanente del corpo dell’esercito degli Stati Uniti e rafforzaci l’interoperabilità della Nato in tutto il mondo, manterremo una brigata di rotazione aggiuntiva che è di 3000 combattenti“, ha precisato.