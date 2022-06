Vertenza Alival, da Reggio a Roma: il tavolo per salvare tanti posti di lavoro

16 Giugno 2022 15:59

L’incontro è stato organizzato dagli assessori delle Regioni Calabria e Toscana, Giusi Princi e Alessandra Nardini

Per le Regioni Calabria e Toscana è fondamentale la salvaguardia occupazionale e la continuità produttiva. Questo è quello che è stato ribadito a Roma, al tavolo sulla vertenza Lactalis che è stato convocato da Alessandra Nardini (assessore regionale in Toscana) insieme alla collega calabrese con delega al lavoro, Giusi Princi. “Abbiamo voluto questo tavolo per difendere, insieme alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni locali, il lavoro e futuro degli stabilimenti di Ponte Buggianese (Pistoia), Cinigiano (Grosseto) e Reggio Calabria, dopo l’annunciata riorganizzazione e chiusura degli stabilimenti di Ponte Buggianese e Reggio Calabria confermata anche ieri dall’azienda controllata dalla multinazionale del latte Actalis”, scrive in una nota Nardini.

“Abbiamo sostenuto la richiesta unitaria delle organizzazioni sindacali: approfondire il piano industriale, questo è il primo punto. Accanto a questo rivendichiamo la necessità di soluzioni alternative alla cessazione. Occorre analizzare, approfondire con chiarezza e trasparenza insieme ai sindacati e alle istituzioni regionali e locali. Per questa ragione abbiamo proposto un nuovo incontro congiunto Toscana-Calabria a cui l’azienda ha dato disponibilità. La difesa dei posti di lavoro e della continuità produttiva è al primo posto!”, conclude Nardini.