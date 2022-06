Vacanze, Sicilia meta preferita dagli italiani: Catania al primo posto, ma c’è anche Palermo | CLASSIFICA

22 Giugno 2022 13:10

Secondo eDreams c’è la Sicilia, con due sue rappresentanti, tra le mete preferite dagli italiani per le vacanze: Catania e Palermo figurano nella Top 10 e la città etnea si piazza addirittura al primo posto, come località europea preferita dagli italiani per il mese di giugno

Non è un mistero, per chi la conosce, ci vive o l’ha visitata almeno una volta. Ma il fatto che ad evidenziarlo sia l’indagine di una nota agenzia viaggi famosa in Europa fa sicuramente piacere ed è giusto sottolinearlo. Secondo eDreams, infatti, c’è la Sicilia, con due sue rappresentanti, tra le mete preferite dagli italiani per le vacanze. Catania e Palermo figurano nella Top 10 e la città etnea si piazza addirittura al primo posto, come località europea preferita dagli italiani per il mese di giugno. L’analisi dell’agenzia di viaggi ha altresì messo in evidenza un dato abbastanza in controtendenza, quantomeno rispetto alla cultura italiana: il 50% dei nostri concittadini ha infatti prenotato una vacanza nel mese di giugno. 1 su 2, praticamente la metà, ha anticipato le vacanze nel primo mese estivo. Segue luglio con 28% e agosto con 22%. Di seguito la Top 10 delle destinazioni estive scelte dagli italiani.

Mete europee preferite dagli italiani per l’estate 2022

Catania Milano Palermo Olbia Barcellona Ibiza Napoli Cagliari Tirana Parigi

Per quanto riguarda le sole città italiane, e le scelte dei turisti stranieri, il primo posto è invece appannaggio di Roma. C’è sempre Palermo, in questo caso al secondo posto, mentre Catania è al sesto. Questa la Top 10.

Mete italiane preferite dagli stranieri per l’estate 2022