Dopo Crotone, Ursino poteva andare a Cosenza: “chiamata inaspettata da Guarascio, ma voglio riposare”

11 Giugno 2022 12:40

Il DS del Crotone Ursino spiega perché ha lasciato Crotone dopo 27 anni e perché ha detto “no” alle recenti avance del Cosenza

Una vita al Crotone e tanti successi. Ma, dopo 27 anni, qualche settimana fa si è chiusa la lunghissima esperienza di Ursino al Crotone. Il DS per il momento è libero ma è stato di recente contattato dal Cosenza, con la possibilità di rimanere in Calabria. Nulla di fatto, il dirigente ha detto “no” e i rossoblu hanno ufficializzato Gemmi dopo l’addio con Goretti.

“Il Crotone? Ventisette anni sono tanti – ha detto Ursino a TMW – Nel calcio un’infinità. Ma alla Famiglia Vrenna, soprattutto a Gianni che mi è sempre stato vicino, devo dire grazie, mi ha fatto crescere molto. Abbiamo ottenuto grandi risultati. È stato un percorso stupendo. Perché ci siamo separati? Gli ultimi due anni ho sofferto terribilmente, soprattutto quest’ultimo anno. Dopo ventisette anni era giusto interrompere il percorso. Era il momento giusto per lasciarsi”. E sui contatti col Cosenza: “Una chiamata inaspettata ma che mi ha fatto piacere. Però in questo momento voglio stare fermo. Voglio riposare un po’. Ringrazio Guarascio per aver pensato a me. Se c’è un’occasione, vediamo… Deve essere una situazione come lo è stata Crotone all’inizio. Ci vuole l’entusiasmo”.