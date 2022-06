Università di Palermo, conclusa la prima lezione del corso “Walking leader”

7 Giugno 2022 11:37

Conclusa la prima lezione del corso di “Walking leader” presso l’Università di Palermo: il progetto promuove l’attività fisica dell’anziano e combatte la sedentarietà

Si è tenuta oggi, presso l’Aula Magna di scienze motorie del Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione dell’Università di Palermo, la prima lezione del corso di “Walking leader“. Il progetto ha lo scopo di promuovere l’attività fisica nell’anziano, valorizzare la cultura della sicurezza e dei corretti stili di vita e, soprattutto, contrastare la sedentarietà. Il corso, nato da una collaborazione tra l’Unità Operativa Complessa di Geriatria del Policlinico di Palermo e il Dipartimento di Scienze motorie dell’Ateneo palermitano, è completamente gratuito e su base volontaria, diviso in gruppi di circa 30 frequentatori, e dedicato a donne e uomini oltre i 60 anni.

I futuri Walking leader saranno seguiti da un team di 10 docenti, composto da medici, psicologi, pedagogisti e laureati in scienze motorie. I partecipanti seguiranno una fase teorica di 6 incontri, da circa 3 ore ciascuno, in cui approfondiranno lo studio delle diete equilibrate, dell’attività fisica adattata, dell’adeguato riposo e della gestione dello stress. Una successiva fase pratica, strutturata in 16 incontri e della durata di 8 settimane, si svolgerà presso il complesso sportivo militare “Città Esercito Tenente Onorato“. A questo primo gruppo ne seguiranno almeno altri 4 che consentiranno di formare, nei prossimi due anni, oltre 150 “Walking leader”.