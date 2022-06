Università Messina, cerimonia consegna diplomi: elenco studenti e date per il ritiro delle toghe

22 Giugno 2022 13:30

Si prosegue con l’organizzazione della Cerimonia di Consegna dei Diplomi dell’Università degli Studi di Messina, in programma la sera del 26 luglio a Taormina

Procede a pieno ritmo l’organizzazione della Cerimonia di Consegna dei Diplomi dell’Università degli Studi di Messina, in programma la sera del 26 luglio a Taormina. Concluse le operazioni di verifica, è stata definita la lista degli studenti che hanno regolarmente completato la procedura di iscrizione alla manifestazione (consultabile in allegato). Martedì 12 luglio, presso l’Aula Magna (Sede Centrale), inizierà la consegna delle toghe e dei biglietti per gli studenti che parteciperanno alla Cerimonia e per i loro ospiti, questi ultimi, come specificato in una nota, “quest’anno per motivi di sicurezza a causa dell’elevato numero degli studenti partecipanti, non potranno essere più di 3”. Come si ricorderà, infatti, “alla cerimonia prenderanno parte anche i laureati degli anni accademici precedenti a quello in corso”. In Aula Magna sarà possibile anche ritirare i biglietti dei bus, precedentemente prenotati.

La toga verrà noleggiata gratuitamente e andrà restituita al termine della serata, ma chi vorrà potrà acquistarla già al momento del ritiro, al prezzo di 35 euro. Sarà possibile delegare un’altra persona per farsi consegnare toghe e biglietti, compilando il form presente sul sito. Il ritiro della toga sarà effettuato secondo il seguente calendario:

12 luglio: ore 9-13 e ore 14-16.30 (laureati dalla lettera A alla F);

13 luglio: ore 9-13 e ore 14-16.30 (laureati dalla lettera G alla O);

14 luglio: ore 9-13 e ore 14-16.30 (laureati dalla lettera P alla Z).

Al fine di agevolare la procedura e di ridurre i tempi di attesa, si consiglia di seguire il calendario sopraindicato. In ogni caso, ci si potrà comunque recare in Aula Magna in una giornata diversa da quella assegnata, purché rientri nei giorni e negli orari di apertura specificatamente riservati a questo servizio. Per ulteriori dettagli è possibile rivolgersi a consegnadiploma@unime.it.