Ufficiale, il Cosenza saluta mister Bisoli: un ex Reggina possibile sostituto

15 Giugno 2022 11:23

La Società Cosenza Calcio ha comunicato che “il rapporto con il tecnico Pierpaolo Bisoli in scadenza il 30 giugno prossimo, di comune accordo non proseguirà”

Pierpaolo Bisoli non è più il tecnico del Cosenza. Lo ha appena annunciato la società calabrese tramite una nota stampa ufficiale pubblicata sul proprio sito: “la Società Cosenza Calcio comunica che il rapporto con il tecnico Pierpaolo Bisoli in scadenza il 30 giugno prossimo, di comune accordo non proseguirà. A Pierpaolo Bisoli va il ringraziamento della Società e l’augurio per il prosieguo della carriera”. Le strade dunque si separano dopo il grande entusiasmo regalato alla piazza con la salvezza ottenuta ai playout nella doppia sfida contro il Vicenza. Il mister aveva fatto e mantenuto la promessa di recarsi presso il Santuario di San Francesco da Paola in bici.

Questa mattina, però, è arrivato il saluto definitivo, evidentemente le parti non hanno trovato l’accordo per continuare insieme il percorso sportivo anche per la stagione 2022/23. Le indiscrezioni ultime ore danno possibile sostituto Davide Dionigi, indimenticato attaccante che da calciatore ha vestito la maglia della Reggina, già con altre esperienze in Serie B da allenatore sulle panchine di Ascoli e Brescia.